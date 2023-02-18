Российская армия взяла под полный контроль Гряниковку в Харьковской области
2023-02-18 14:41
Минобороны РФ сообщило о значительном продвижении вперед российских войск и взятии под контроль Гряниковки в Харьковской области.
Российские подразделения продолжают успешное продвижение на многих участках линии соприкосновения. В частности "Западная" группировка в ходе наступления на Купянском направлении полностью взяла под контроль село Гряниковка в Харьковской области.
Ранее о значительных успехах артиллерийских подразделений России в Запорожской области рассказал член главного Совета региона Владимир Рогов.
Опубликовано: Максим Алексеев