Йенс Столтенберг утверждает, что успех российской спецоперации опаснее, чем распространение конфликта на другие страны.

18 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал интервью изданию BR24, где публично заявил, что НАТО окажется в большей опасности, если российские войска добьются успеха в Украине. При этом Столтенберг уверен, что эскалация конфликта с Россией не так опасна для Альянса, как победа армии России в ходе СВО.

По мнению Йенса Столтенберга, страны блока НАТО обязаны произвести модернизацию собственных вооружённых сил и перевооружить их для возможных будущих конфликтов.