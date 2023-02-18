Байден собирается послать сигнал Путину во время визита в Польшу

Представитель администрации США по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Джо Байден планирует послать некий сигнал Владимиру Путину.

Предполагается, что это произойдет во время визита президента США в Польшу, который состоится в ближайшие дни.

Известно также, что 21 января Джо Байдер выступить с речью, посвященной годовщине российской спецоперации на Украине.

Кирби отметил, что в этом выступлении будет содержаться сигнал не только для Владимира Путина, но и для российского народа.