Байден собирается послать сигнал Путину во время визита в Польшу
2023-02-18 15:25
Представитель администрации США по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Джо Байден планирует послать некий сигнал Владимиру Путину.
Предполагается, что это произойдет во время визита президента США в Польшу, который состоится в ближайшие дни.
Известно также, что 21 января Джо Байдер выступить с речью, посвященной годовщине российской спецоперации на Украине.
Кирби отметил, что в этом выступлении будет содержаться сигнал не только для Владимира Путина, но и для российского народа.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза Ли
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