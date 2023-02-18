Онкологи рассказали о ранних тревожных симптомах развития рака пищевода

О развитии раковой опухоли в организме многие долго не подозревают, запуская болезнь и усложняя лечение. Несвоевременные меры могут оказаться бесполезными и привести к летальному исходу.

В издании Express привели мнение онкологов по поводу первых симптомов развития рака пищевода.

Одно из первых тревожных проявлений - затрудненное глотание или дисфагия. Дисфагию можно описать как ощущение застревания пищи в горле.

Люди начинают испытывать трудности с проглатыванием определенных продуктов или жидкостей. Иногда дисфагия проявляется при любом приеме пищи.

Со временем этот симптом только усиливается. Человек отказывается от твердой пищи, ест мелкими кусочками.

Потом начинаются другие проявления болезни: изжога, отрыжка, пищеварительное расстройство, боли в горле или в груди, возникающие при глотании.

У человека хрипнет голос, возникает постоянный беспричинный кашель. Больной теряет аппетит и худеет, постоянно чувствует себя уставшим, вялым, апатичным.

Организация Cancer Research UK предупреждает о привычках, которые могут провоцировать рак пищевода. К болезни может привести постоянное употребление очень горячих напитков или еды.

Также в группу риска входят курильщики и любители алкоголя. При проявлении дисфагии, как советуют врачи, не надо паниковать.

Лучше обратиться в больницу: симптом не всегда говорит о развитии рака.