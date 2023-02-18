Депортированные корейцы придумали корейскую морковку взамен капусты для кимчи

Корейская морковь салат советский, но придумали его корейцы, депортированные Сталиным в Узбекистан.

В начале-середине ХХ века корейцы приезжали в СССР на Дальний Восток на заработки, но в тридцатые годы Сталин издал указ о переселении корейцев в Казахстан и Узбекистан. Те из переселенцев, кому удалось пережить трудную дорогу, стали обживаться на новом месте. Но привычных им продуктов для приготовления кимчи не было. В частности, не было пекинской капусты.

Нужно было придумывать альтернативу. И она нашлась. В среднеазиатских странах доступной была морковь, поэтому корейцы стали натирать ее на терке, заправлять маслом и уксусом для придания острого вкуса, а также добавлять пряности.

Помимо моркови использовались и другие продукты. Очень популярны стали шампиньоны по-корейски, которые переселенцы также мариновали с приправами, чтобы получить еду с более привычным им вкусом.