Знаменитости, у которых, как у Брюса Уиллиса, диагностировали деменцию

Не только Брюс Уиллис стардает тяжелым заболеванием мозга, приводящим к слабоумию. Деменция разрушила жизни многих известных личностей.

Старческим слабоумием страдает 85-летний актер Джек Николсон ("Сияние", "Бэтмен"). Он физически крепкий для своего возраста, но практически ни с кем не общается.

Живет уединенной жизнью в своем доме в Лос-Анджелесе. Последний раз фильм с его участием вышел на экраны в 2010 году.

Известная женщина-политик, "железная леди" Маргарет Тэтчер тоже не избежала печальной участи.

Первые симптомы деменции были выявлены в 2000 году, когда у нее начались проблемы с речью. Последние годы жизни Тэтчер болела Альцгеймером и умерла от инсульта.

Маргарита Терехова, которой сейчас 80 лет, закрылась в себе и перестала общаться с родственниками. За ней ухаживает сиделка, актриса никого не узнает, не может самостоятельно двигаться.

Актриса Светлана Светличная в возрасте 82 лет с 2022 года живет с болезнью Альцгеймера. У нее проблемы с речью, провалы в памяти, перепады настроения и навязчивые идеи.

Валерий Золотухин тоже страдал от болезни Альцгеймера, свою кинокарьеру он завершил в 2012 году. Умер в 2013, актеру исполнился 71 год.

Шон Коннери, британский актер, закончил карьеру в 2006 году. Последние годы жизни болел Альцгеймером и умер в 2020-ом в возрасте 90 лет.