У Костомарова появились новые осложнения
2023-02-18 17:11
Именитого фигуриста Романа Костомарова атакуют новые осложнения. Из-за огромных отеков ему поставили дренаж легкого.
Роману Костомарову снова стало хуже. Медики установили фигуристу дренаж для выведения жидкости.
В настоящее время организм знаменитости атаковали новые осложнения - сильнейшие отеки из-за сепсиса, фиброза легких и проблем с почками.
Врачи сокрушаются, что эти проблемы невозможно предугадать и предупредить их возникновение.
Опубликовано: Наталья Гончарова