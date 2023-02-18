У Костомарова появились новые осложнения

Именитого фигуриста Романа Костомарова атакуют новые осложнения. Из-за огромных отеков ему поставили дренаж легкого.

Роману Костомарову снова стало хуже. Медики установили фигуристу дренаж для выведения жидкости.

В настоящее время организм знаменитости атаковали новые осложнения - сильнейшие отеки из-за сепсиса, фиброза легких и проблем с почками.

Врачи сокрушаются, что эти проблемы невозможно предугадать и предупредить их возникновение.