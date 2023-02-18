Медведев назвал заявление Генсека НАТО Столтенберга о риске победы России проявлением страха

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о риске победы России в спецоперации по защите Донбасса проявлением страха.

18 февраля бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине опаснее для Североатлантического альянса, чем риск эскалации боевых действий.

«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны», — написал российский политический деятель.

Медведев также выразил свою уверенность в том, что данное заявление Столтенберга является проявлением ненависти и страха коллективного Запада перед Россией.