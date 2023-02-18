Пушилин: войска России улучшили свои позиции возле Артемовска

Денис Пушилин сообщил о занятии новых выгодных позиций в районе Артемовска российскими военными.

18 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что подразделения вооружённых сил России заняли новые выгодные позиции близ Артемовска, что будет способствовать проведению новых российских наступательных операций в данном районе.

При этом Пушилин отметил, что на данный момент никаких сведений о том, что украинские военные намереваются начать отступление из Артемовска.