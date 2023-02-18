Times of Israel: израильскую делегацию выгнали с саммита Африканского союза

Делегацию Израиля выдворили с открытия саммита Африканского союза, который стартовал в Эфиопии.

Журналисты газеты Times of Israel уведомляют, что 18 февраля в Эфиопии начался саммит Африканского союза, с которого выгнали израильскую делегацию. Известно, что спустя мару минут после начала мероприятия к представителям Израиля подошли охранники, которые вынудили делегатов Тель-Авива покинуть зал.

Примечательно, что ранее МИД Израиля заявил о подконтрольности союза Африканских стран Иран и таким "экстремистским" государствам, как Алжир и ЮАР.