DPA: вандалы разрисовали здание в Потсдаме буквами Z и флагом России

Здание бывшего ландтага в Потсдаме было разрисовано в цвета российского флага.

Немецкая газета DPA уведомляет, что 18 февраля в Потсдаме здание бывшего земельного парламента Бранденбурга разрисовали в цвета национального флага России, также нанеся на стены здания латинскую букву Z, которая является неофициальным символом российской спецоперации в Украине.

По данным агентства Der Tagesspiegel, после того, как бывший ландтаг в Потсдаме приобрёл цвета российского флага, местные жители в шутку прозвали постройку Кремлём.