Виктор Орбан уверен, что прекращение российской спецоперации возможно только после переговоров между администрациями Москвы и Вашингтона.

18 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл пресс-конференцию по итогам прошлого года, где публично заявил, что переговорный процесс о завершении российской спецоперации в Украине будет вестись не между Киевом и Москвой, а между представителями Кремля и американского Белого дома.

По мнению Орбана, прекращение украинского кризиса возможно только после достижения компромисса между правительствами России и США, однако пока он отсутствует, конфликт будет продолжаться, забирая новые человеческие жизни.