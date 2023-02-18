Исследование показало, что многие миллиардеры в мире имеют один знак зодиака

Используя информацию о дате рождения 300 миллиардеров, британский кредитор Cashfloat оценил, насколько часто каждый знак зодиака встречается среди самых богатых людей мира.

Сегодня астрология не занимает слишком большого места в жизни большинства людей.

Однако ее поклонники по-прежнему верят, что день рождения человека может повлиять на различные аспекты жизни, от личности и совместимости знакомств до карьерного роста.

Согласно исследованию, Весы чаще появлялись в списке богатых людей, чем любой другой знак зодиака, и 32 самых богатых человека в мире разделяют этот знак.

Козероги были наименее распространенными миллиардерами, всего 15 человек в списке.

Хотя Весы были знаком зодиака, который чаще всего появлялся в списке богатых Forbes, он не попал в число 10 самых богатых миллиардеров в списке и едва попал в топ-20.

Единственная дочь основателя Walmart Сэма Уолтона и вторая по богатству женщина в мире — Элис Уолтон является самыми богатыми Весами в списке, с чистым капиталом в 65,3 миллиарда долларов.

Рыбы были вторым по распространенности знаком среди миллиардеров, причем 29 человек в списке Forbes разделяют этот знак.

Бернар Арно, Рыбы, соучредитель гиганта товаров класса люкс LVMH, занял третье место в списке богатейших людей Forbes 2022 года, но сейчас считается самым богатым человеком в мире.

Соучредитель Facebook Марк Цукерберг, который в 23 года стал самым молодым в мире миллиардером, самостоятельно заработавшим деньги, является Тельцом.

По словам Cashfloat, это третий по распространенности знак зодиака.

Астрология уже давно опровергнута экспертами, которые широко согласны с тем, что она не имеет научного влияния.

Однако каждый третий американец считает астрологию "очень" или "своего рода" научной, а некоторые бизнес-лидеры даже позволяют ей влиять на решения о найме.

Между тем, некоторые верующие также обвиняют знак зодиака своего босса в негативном опыте на работе.

В последние годы индустрия астрологии переживает бум: доходы от приложений, основанных на астрологии, в США выросли почти на 65%, а в 2021 году достигли 44 миллионов долларов.