Daily Mail: Путин оставил предупреждение Западу с помощью самолётов Ту-160

Издание Daily Mail рассказало о предупреждении Путина к западным странам, которые российский лидер сделал с помощью двух бомбардировщиков.

Журналисты газеты Daily Mail утверждают, что накануне два российских ядерных стратегических бомбардировщика Ту-160 были замечены над Баренцевым и Норвежским морями. По мнению автора статьи DM, таким образом Владимир Путин оставил послание лидерам Запада, которые не желают прекращать оказание военной помощи Украине.

Послав ядерные истребители в Норвежское море, Путин показал, что западные страны находятся в зоне досягаемости российского оружия массового поражения.