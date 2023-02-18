Daily Mail: Путин оставил предупреждение Западу с помощью самолётов Ту-160
2023-02-18 19:02
Издание Daily Mail рассказало о предупреждении Путина к западным странам, которые российский лидер сделал с помощью двух бомбардировщиков.
Журналисты газеты Daily Mail утверждают, что накануне два российских ядерных стратегических бомбардировщика Ту-160 были замечены над Баренцевым и Норвежским морями. По мнению автора статьи DM, таким образом Владимир Путин оставил послание лидерам Запада, которые не желают прекращать оказание военной помощи Украине.
Послав ядерные истребители в Норвежское море, Путин показал, что западные страны находятся в зоне досягаемости российского оружия массового поражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей