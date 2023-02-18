Блинкен: у США нет сомнений по поводу победы Украины в конфликте с РФ

Энтони Блинкен утверждает, что в США уверены победы Украиной армии в конфликте с Россией.

18 февраля сотрудник Госдепартамента Соединённых Штатов Энтони Блинкен выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заявил, что администрация Белого дома полностью уверена в способности вооружённых сил Украины одержать победу над Россией по итогам спецоперации.

Также Блинкен подчеркнул, что правительство США намеревается добиваться "правосудия", привлекая к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений во время украинского кризиса.