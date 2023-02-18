Внешность обманчива: Савелий Крамаров умер в 60 лет от рака

Крамаров, игравший в кино выпивох, в реальной жизни никогда в рот не брал спиртного. Каждый день, вне зависимости от погоды, актёр совершал пробежки, регулярно занимался йогой и плаванием в бассейне.

Его рацион питания был безупречным: большое количество овощей, минимум соли, полный отказ от сладкого и мучного.

Друзья уже привыкли к тому, что во время застолий Савелий ест отдельную от них пищу и не пьёт ни капли алкоголя. Также, регулярно делал детокс организма (очищение от шлаков лечебным голоданием).

В январе 1995 года он вдруг почувствовал боль в левой стороне живота. Несколько дней терпел, потом пошёл на обследование.

Диагноз ужаснул, Крамаров перенёс операцию по удалению опухоли, химиотерапию. Не помогло. Лечение спровоцировало кучу осложнений, и спустя полгода от начала борьбы с раком знаменитый комик умер.