Яхта Джеффа Безоса стоимостью 500 миллионов долларов впервые выходит в открытый океан

Гигантская парусная яхта Джеффа Безоса длиной 417 футов на этой неделе вышла в открытый океан.

Яхтостроители Oceanco называли парусную яхту стоимостью 500 миллионов долларов ее внутренним серийным именем — Y721 — в течение ее многолетнего процесса разработки и производства.

Теперь судно можно называть именем, данным ему его мега-богатым владельцем: Koru. Кору - символ маори, представляющий спираль разворачивающейся ветви папоротника.

Ее круглая форма передает идею вечного движения, а внутренний виток предполагает возвращение к исходной точке.

Таким образом, ”кору" символизирует то, как жизнь меняется и остается неизменной.

После того, как Koru будет передана магнату Amazon Джеффу Безосу, она станет самым большим парусным судном в мире.

В настоящее время она проходит этап испытаний в открытом море, который считается одним из последних шагов перед поставкой.

YouTube-канал любителей больших лодок Dutch Yachting опубликовал видеозапись испытаний ранее на этой неделе.

У Кору был спорный старт в жизни после того, как Oceanco обратилась к правительству Роттердама с просьбой разрешить демонтаж исторического моста, чтобы вывести яхту на открытую воду.

Однако городской совет Роттердама поклялся никогда больше не допускать демонтажа моста Кенингсхавенбрюг после того, как он обрушился во время ремонта в 2017 году.

Мост, известный в местных краях как De Hef, был сильно поврежден нацистским обстрелом во время Второй мировой войны, но уцелел.

Он стал символом местного сопротивления захватчикам.

Когда распространилась новость о том, что мост, возможно, придется демонтировать, разгневанные голландцы в ответ пообещали забросать яхту яйцами, когда она будет проходить через город.

Однако городской совет Роттердама отклонил петицию Oceanco, и рано утром судно было переведено на другую верфь без мачт.