Энди Пейдж, 32 года, внезапная остановка сердца во сне

Популярная в Австралии и во всём англоязычном мире фитоняшка Энди Пейдж подробно рассказывала в соцсетях, как она тренируется, как строит рацион питания и режим дня.

Трудно найти человека, более увлечённого фитнесом и ЗОЖ; который ещё и других вдохновлял заняться своим здоровьем!

Однако в здоровье самой Энди Пейдж произошёл какой-то непонятный сбой.

4 июня 2016 г. она опубликовала в соцсети последнее видео, в котором продемонстрировала очередной лёгкий приём пищи и рассказала о предстоящей тренировке.

Вечером легла спать и просто не проснулась. Врачи развели руками.

Муж Натан Пейдж (тоже фитнес-тренер) был ошеломлён: всё ведь вчера было как обычно, ничего не предвещало такого конца.