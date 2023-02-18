Свитер, который стоит 400 долларов, обманывает камеры распознавания лиц

Свитер стоимостью 400 долларов заставляет камеры распознавания лиц думать, что вы зебра или жираф, чтобы защитить вашу конфиденциальность, говорит его производитель.

Технология распознавания лиц повсюду. Он используется полицией, аэропортами, супермаркетами, стадионами и многими другими.

Это заставляет некоторых людей опасаться, что правительства или крупные компании могут использовать наши данные злонамеренно.

В ответ дизайнеры, ориентированные на конфиденциальность, попытались создать вещи, которые мы можем носить, чтобы перехитрить технологию распознавания лиц.

Итальянский стартап Cap-able последним присоединился к этой тенденции.

Многие способы помочь людям перехитрить распознавание лиц включают ношение маски, но итальянский модный стартап Cap-able стремится делать то же самое без необходимости закрывать лицо.

Стартап в Турине был основан Рашель Дидеро, которая узнала о технологии распознавания лиц во время учебы в Технологическом институте моды в Нью-Йорке, и Федерикой Бусани.

Коллекция Manifesto — первый проект Cap-able — поступила в продажу в прошлом месяце после девяти месяцев исследований и испытаний.

В нем говорится, что он использует шаблоны на основе животных, чтобы обмануть программное обеспечение для распознавания лиц.

Бусани сказала Insider, что, по ее мнению, "биометрическое наблюдение представляет угрозу свободе выражения мнений, передвижения, ассоциаций".

Шаблоны были разработаны с помощью алгоритма искусственного интеллекта.

Они включают в себя формы, вдохновленные животными, которые бренд называет "состязательными нашивками", с целью обмана программного обеспечения классифицировать тело пользователя как животное.

Ткань была запатентована в 2021 году при спонсорской поддержке Политехнического университета Милана.

По словам компании, если вас идентифицируют как животное, программное обеспечение для распознавания лиц не позволяет начать анализировать, собирать и хранить ваши биометрические данные.