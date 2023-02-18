Украина в 10 раз увеличила плотность минных полей на границе с Беларусью
2023-02-18 20:05
Командир объединённых сил ВСУ Сергей Наев рассказал об укреплении оборонительных сооружений вдоль белорусской границы.
18 февраля представитель вооружённых сил Украины Сергей Наев публично заявил, что после начала российской спецоперации ВСУ существенно укрепили комплекс оборонительных сооружений на границе с Беларусью, увеличив плотность минных полей в данном регионе в десять раз.
По данным Наева, северная граница Украины надёжно защищена ввиду наличия большого количества заградительных сооружений инженерного и минного характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей