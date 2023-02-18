Уоллес: страны Европы пообещали поставить танки Киеву, но они неисправны

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес высказался о решении лидеров европейских стран передать свои танки Украине.

В субботу вечером глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес публично заявил, что после того, как президенты многих стран Европейского союза приняли решение о поставках собственных танков Украине, они обнаружили, что множество техники подобного характера хранится на складах в неисправном состоянии.

Примечательно, что недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой по созданию сервисного центра для обслуживание поставляемых Украине танков.