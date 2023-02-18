Уоллес: в арсеналах стран НАТО нет исправных танков для передачи Украине

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в арсеналах стран блока НАТО нет исправных и отремонтированных танков для передачи Украине.

18 февраля глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что невзирая на имеющиеся «политические решения», украинская армия может остаться без обещанных странами блока НАТО танков.

«Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину», — признался глава британского оборонного ведомства.

Уоллес добавил, что странам Североатлантического альянса «пришлось с болью осознать», что за последние 30 лет их запасы вооружений истощены.