Хукстра: Нидерланды вышлют около десяти сотрудников посольства России из страны

Глава нидерландского МИДа Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды вышлют около десяти сотрудников посольства России в Амстердаме из страны.

18 февраля Нидерландская телерадиовещательная корпорация, со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщила о том, что официальный Амстердам принял решение ограничить число сотрудников российской дипломатической миссии в стране, объяснив своё решение тем, что Россия якобы «отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов».

Хустра уточнил, что около десяти сотрудников посольства Российской Федерации в Нидерландах будут обязаны покинуть страну в течение двух недель.

Помимо прочего, Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме.