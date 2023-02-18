Хукстра: Нидерланды вышлют около десяти сотрудников посольства России из страны
2023-02-18 20:50
Глава нидерландского МИДа Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды вышлют около десяти сотрудников посольства России в Амстердаме из страны.
18 февраля Нидерландская телерадиовещательная корпорация, со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщила о том, что официальный Амстердам принял решение ограничить число сотрудников российской дипломатической миссии в стране, объяснив своё решение тем, что Россия якобы «отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов».
Хустра уточнил, что около десяти сотрудников посольства Российской Федерации в Нидерландах будут обязаны покинуть страну в течение двух недель.
Помимо прочего, Нидерланды закроют торговое представительство России в Амстердаме.
Опубликовано: Диана Мудреченко