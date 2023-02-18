18 февраля отмечается всемирный день пельменей
2023-02-18 21:12
В субботу 18 февраля во многих странах мира принято отмечать день пельменей. Любители этого блюда сегодня обязательно должны себя побаловать очередной порцией и, конечно, угостить друзей.
В России блюдо известно с 15 века. Его готовили в праздники, используя пресное тесто, добавляя фарш из мяса или рыбы. Иногда в начинку примешивали капусту или картошку.
В редких случаях в тесто заворачивали фрукты и ягоды.
Аналоги русских пельменей можно встретить по всему миру: это пероги, хинкали, вонтоны, манты, долма, равиоли, вареники, цзяоцзы.
Слово "пельмень" имеет угро-финское происхождение от слов "пель" - ухо и "нянь" - хлеб. Буквальный перевод означает "хлебное ушко".
В уральском диалекте встречается слово "пермени", происхождение которого связывают с городом Пермь.
Опубликовано: Храмова Оксана