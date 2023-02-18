Bloomberg: самолёт вице-президента США Камалы Харрис сломался в Мюнхене

Борт вице-президента США Камалы Харрис сломался в Мюнхене, домой ей придётся возвращаться на военно-транспортном самолёте Boeing C-17 Globemaster.

18 февраля журналистка американского информационного агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своём аккаунте Twitter сообщила о поломке самолёта вице-президента Соединённых Штатов Камалы Харрис, которая прибыла в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Джейкобс отметила, что в Штаты из Германии Харрис вернётся на военно-транспортном самолёте Boeing C-17 Globemaster из-за поломки её основного борта.