В Таиланде убили сына основателя МММ Сергея Мавроди

В последний раз Максим Мернес выходил на связь год назад, утверждая, что его избили в тюрьме и у него большие проблемы.

Максим Мернес, который является сыном известного в 90-х основателя МММ Сергея Мавроди, последние годы жил в Тайланде. Мужчина зарабатывал на продаже криптовалюты, сообщает Рrozvezd.info.

Вместе с женой Юлией Мернес они, продвигая криптобиржу, уверяли подписчиков в том, что покупка биткоинов помогла им стать миллионерами. После интервью, которое Максим дал в 2021-м году Дмитрию Гордону, жизнь блогеров изменилась.

Молодой человек тогда рассказал, как его похищали и даже пытали прогоревшие вкладчики МММ, которые хотели отомстить Сергею Мавроди. Мернес при этом заявил, что он не верит в случайную смерть отца и считает, что его убрали.

Через пару недель после этого интервью у Максима начались проблемы. Он несколько раз был избит неизвестными, затем угодил в тайскую тюрьму. За что - неизвестно. В последних сообщениях он просил о помощи и дал криптокошелек для перечисления денег.

В январе 2022-го года в блоге Мернеса появилось фото из больницы с подписью о том, что "Максим получил черепно-мозговую травму в тюрьме". Кроме того, как следует из сообщения, у него появились осложнения после COVID-19".

Спустя время на связь вышел сам Мернес. Он написал:

Поднимайте всех ! Этот беспредел не закончится! Я буду 5 лет сидеть в тюрьме незаконно!

Аналогичное сообщение появилось и в аккаунте его жены. После этого ни он, ни супруга на связь не выходили. Люди в комментариях требуют вернуть им вложенные в криптовалюту средства.

А недавно появились сообщения, что Мернес убит. Подписчики сообщили, что Макс "был убит в тюрьме в Тайланде".

Но есть и те, кто не поверил истории про тюрьму - как и в смерть мужчины. Предполагая, что пара, как и папа Максима, разыграла свое исчезновение и куда-то исчезла с деньгами обманутых вкладчиков.