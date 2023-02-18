Медведев высмеял слова главы МИД ФРГ Бербок про поворот Москвы на 360°

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок про поворот Москвы на 360°, упрекнув её в невежестве.

18 февраля заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём аккаунте Twitter прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналены Бербок о том, что она была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360°.

«Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой», — отметил российский политик, указав на отсутствие элементарных знаний по геометрии главы немецкого внешнеполитического ведомства.

Медведев с уверенностью заявил, что мечта Бербок воплотится в реальность, ведь Москва действительно изменит свою позицию на 360°, оставив её прежней.