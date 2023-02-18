Эксперт объяснил, что покупать вместо падающего в цене рубля: доллар или юань
Китайская валюта становится все более востребованной среди российских граждан на фоне обесценивания рубля. Как на это смотрят эксперты.
Рубль продолжает падать в цене, доллар, наоборот, растет. Однако не менее популярной у россиян стали китайские юани.
В чем сегодня надежнее хранить сбережения, рассказал специалист Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".
Китайский юань стал более популярным на валютном рынке Московской биржи в качестве замены валютам недружественных стран на фоне высоких рисков санкционных ограничений на операции с ними.
Для долгосрочных сбережений более надежен наличный доллар США или безналичный гонконгский доллар, курс которого исторически привязан к американской валюте.
Китайский юань на их фоне менее надежен, так как на долгосрочном горизонте могут реализоваться геополитические и экономические риски его обесценивания.
С экспертом беседовал корреспондент 72.RU.
Опубликовано: Храмова Оксана