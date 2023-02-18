Российские артисты отправили в зону СВО подарки

Певцов, Буйнов, Расторгуев и Охлобыстин отправили защитникам страны гитары со своими автографами.

Представители шоу-бизнеса России в канун Дня защитника Отечества присоединились к сбору подарков в рамках масштабного проекта «Все для победы!», который курирует актер и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов, сообщает Рамблер.

Как уточняет РЕН ТВ, Дмитрий Певцов, Александр Буйнов, Николай Расторгуев и Иван Охлобыстин отправили защитникам двадцать гитар со своими автографами.

Брат, держись! Береги себя. Победа скоро! Поклон родным, - написал Певцов на одной из гитар.

Охлобыстин на всех инструментах оставил автограф, отметив: на фронте «позитива много не бывает».

Гойда, песня солдатская! - сделал актер шуточную надпись.

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