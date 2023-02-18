Скончался российский писатель Леонид Жуховицкий
2023-02-18 22:13
В активе популярного автора свыше 40 книг и 15 пьес, которые переведены на многие языки мира.
Писатель, публицист, драматург Леонид Жуховицкий умер в Москве в возрасте 90 лет, сообщает МК.
Жуховицкий - заслуженный работник культуры РФ, он также был членом Союза писателей СССР, являлся секретарем Союза писателей Москвы.
Леонид Аронович - лауреат многочисленных престижных российских и международных литературных премий.
Одним из самых удачных своих произведений писатель считал книгу «О любви». Всего в его активе - свыше 40 книг и 15 пьес, которые переведены на многие языки мира.
Прощание с писателем пройдет 20 февраля.
Опубликовано: Светлана Гарусева