Скончался российский писатель Леонид Жуховицкий

В активе популярного автора свыше 40 книг и 15 пьес, которые переведены на многие языки мира.

Писатель, публицист, драматург Леонид Жуховицкий умер в Москве в возрасте 90 лет, сообщает МК.

Жуховицкий - заслуженный работник культуры РФ, он также был членом Союза писателей СССР, являлся секретарем Союза писателей Москвы.

Леонид Аронович - лауреат многочисленных престижных российских и международных литературных премий.

Одним из самых удачных своих произведений писатель считал книгу «О любви». Всего в его активе - свыше 40 книг и 15 пьес, которые переведены на многие языки мира.

Прощание с писателем пройдет 20 февраля.