Цена на золото может упасть на мировом рынке из-за негативных прогнозов по ставке ФРС

Участники рынка начинают опасаться, что, несмотря на прогнозы экономистов о том, что предстоящие январские данные по инфляции в США продолжат тенденцию к снижению, на самые последствия могут оказаться серьезнее, чем ожидалось.

Следует отметить, что спикеры Федеральной резервной системы США продолжают оставаться на своей позиции и признают, что поддерживают необходимость режима более высоких процентных ставок на более длительный срок.

Хотя председатель Федеральной резервной системы Пауэлл заявил, что в экономике США началась дезинфляция, инвесторы переосмысливают последствия его заключений.

На этом фоне спотовая стоимость золота грозит снижением до 1830 долларов, если данные по индексу потребительских цен США, которые должны быть опубликованы 14 февраля, не будут оптимистичны.