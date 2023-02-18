Психолог-сексолог Раков призвал не забывать дарить женщинам военнослужащим цветы на 23 февраля

В соцсетях часто можно встретить сомнения в том, стоит ли дарить подарки в День защитников Отечества женщинам военнослужащим.

Эти сомнения решил развеять психолог-сексолог Павел Раков в комментарии по теме «Мосленте».

Врач отметил, что женщинам в форме не только нужно, но и важно оказывать знаки внимания в это праздник.

«Но так как речь идет о женщине, то и подарки должны быть женскими.

Как минимум — цветы, а также то, что входит в круг интересов вашей жены, девушки или подруги», — объяснил эксперт.

Павел Раков отметил, что не стоит дарить своим мужественным женщинам предметы кухонной утвари.