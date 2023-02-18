Президент Чехии Петр Павел не поддерживает намерение Украины по захвату Крыма
Об этом написали в украинском издании "Европейская правда". Как считает глава Чехии, Запад не должен потворствовать подобным сценариям украинской стороны по одержанию победы над Россией.
Президент Чехии Петр Павел:
Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении.
Заявление прозвучало в ответ на высказывания руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что возвращение Крыма "неизбежно", как и международное наказание России.
До этого заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд отметила, что военные объекты РФ на территории Крыма - это "легитимные цели" для ВСУ. По ее словам, Соединенные
Штаты выступают с поддержкой ударов по этим целям. Также Нуланд заявила, что без демилитаризации Крыма Украина всегда будет чувствовать опасность со стороны России.
Опубликовано: Храмова Оксана