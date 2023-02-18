Психолог объяснил, как минимизировать свое раздражение если коллеги вас бесят

Нужно по возможности игнорировать докучливого работника, но иногда поговорить с ним напрямую.

Прежде всего, советуют специалисты, нужно контролировать свои эмоции. По возможности игнорировать докучливого работника, и при этом сосредоточиться на своих делах.

Еще один вариант - сосредоточиться не на обвинениях, а на поиске решения, оно может быть разным.

Скажем, если бесит, что коллега часто разговаривает по телефону, попросите его говорить тише или выйти. Конечно, если коллега присваивает чужие заслуги, здесь не обойтись без разговора с начальством.

Удерживать себя в руках и не довести до открытого конфликта помогут перерывы в течение дня, работа по повышению самооценки и уверенности, признание своих эмоций и реакций на того человека, который раздражает.

Также важно ставить здоровые границы: чётко и уважительно доносить до человека свои потребности. Уметь говорить «нет», не принимать поведение, если оно для вас неприемлемо.

С самим раздражением поможет справиться забота о себе, поддержка близких, общение с психологом, ведение дневника и занятий творчеством.

Неплохо заниматься какой-то деятельностью, кроме работы, — например, работать волонтёром.