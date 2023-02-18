Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем могут быть опасны горячие напитки

Эксперт порекомендовала пить жидкости, градус которых не выше сорока. Таким образом удастся защитить себя от негативных последствий.

Трудно найти человека, который не любит чай, кофе или другие горячие напитки. Но их польза, считает врач-диетолог Елена Соломатина, не так однозначна. Они даже способны спровоцировать рак.

По словам специалиста, напитки обжигающей температуры надо принимать с осторожностью. Они могут травмировать слизистую и стать причиной онкологического заболевания пищевода.

«Идет постоянный ожог, воспаление, нарушается программа апоптоза. Смысл ее в том, что клетка должна многократно поделиться, а потом умереть.

Если программа сломана, тогда клетка может делиться дальше. Их много, и они не умирают. Куда им деваться дальше? Только расти в опухоль», - рассказала о принципе развития недуга Елена Соломатина.

Эксперт порекомендовала пить жидкости, градус которых не выше сорока. Таким образом удастся защитить себя от негативных последствий.