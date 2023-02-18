Бербок: Путин может изменить курс по Украине на 360 градусов, осчастливив всех

Анналена Бербок утверждает, что верит в способность Владимира Путина изменить свою позицию в отношении украинского кризиса.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заявила, что Владимир Путин осчастливить весь мир в случае, если полностью изменит своё отношение к Украине и примет решение о завершении конфликта.

При этом Бербок отметила, что люди и даже правительства целых стран могут менять свои позиции, напомнив, что Берлин ранее также отказывался передавать своё оружие украинским войскам, однако позднее сменил курс.