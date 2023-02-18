Медведев: слова Столтенберга о России говорят о боязни НАТО

Дмитрий Медведев прокомментировал новое заявление Йенса Столтенберга, который допустил победу армии России в Украине.

Бывший российский президент оценил недавние высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который выразил уверенность, что риск начала Третьей мировой войны существенно ниже, чем вероятность победы вооружённых сил России над Украиной в ходе СВО.

По мнению Медведева, позиция Столтенберга говорит об откровенной ненависти блока НАТО к России и одновременном страхе перед российской армией.