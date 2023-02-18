В Иркутске 15-летний подросток вдохнул иглу от шприца

Мальчик хотел с помощью одноразового шприца достать застрявшую между зубами еду. В этот момент рассмеялся и случайно вдохнул иглу.

Когда подросток оказался в больнице, рентген помог найти местоположение инородного тела. Игла попала в главный правый бронх и располагалась там острым концом вверх.

Хирург-эндоскопист Анастасия Дмитриенко:

Игла от шприца находилась в главном правом бронхе острием вверх. Захватить ее удалось специальными щипцами «крысиный зуб». При контрольном осмотре признаков повреждения слизистой не обнаружили. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей в отделении гнойной хирургии.

На счастье мальчика, игла не поранила бронхо-легочную систему. После выписки он обязательно должен будет находиться под наблюдением медиков минимум год.