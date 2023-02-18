Редкая мутация: в Бразилии родился ребенок с хвостом

В истории медицины всего зафиксировано 200 таких случаев. В прошлом году в Мексике также родилась девочка с подобной аномалией.

Девочка с крайне редкой мутацией родилась в Бразилии, сообщает Супер.ру со ссылкой на Daily Mail.

Из пояснично-крестцовой области у крохи рос 6-сантиметровый хвост, который покрыт кожей. Причина появления отростка, считают медики, - расщепление позвоночника.

Врачи классифицировали этот придаток как «человеческий псевдохвост». Хотя внешнее сходство имеется, на самом деле это не рудиментарный человеческий хвост, который состоит из нервов, ткани и мышц и не имеет позвонков.

Псевдохвост чаще всего вызван опухолями либо, как в этом случае, - проблемами с позвоночником. Девочку успешно прооперировали. Хвост удален, здоровью ребенка ничего не угрожает.

В истории медицины всего зафиксировано 200 подобных случаев. В прошлом году в Мексике также родилась девочка с подобной аномалией.