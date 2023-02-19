Антонов: США пытаются оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса утверждениями о преступлениях России.

19 февраля пресс-служба посольства Российской Федерации в Соединённых Штатах в официальном Telegram-канале сообщила о том, что Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявления представителей администрации американского лидера Джо Байдена о якобы причастности России к совершению преступлений против человечности на Украине.

Российский дипломат с уверенностью заявил: «Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона ― оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима.»

Помимо прочего, Антонов отметил, что подобные действия политического руководства Штатов российское диппредставительство расценивает «как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию».