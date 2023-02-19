Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному удару

Расположенная в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии американская военная база подверглась ракетному удару.

19 февраля сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о том, что военная база, незаконно контролируемая Соединёнными Штатами, которая находится рядом с нефтяным Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному удару.

Отмечается, что информации о возможных жертвах и пострадавших среди американских военных при «прилёте» по базе армии США в провинции Дейр-эз-Зор нет.