Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному удару
2023-02-19 10:56
Расположенная в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии американская военная база подверглась ракетному удару.
19 февраля сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о том, что военная база, незаконно контролируемая Соединёнными Штатами, которая находится рядом с нефтяным Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному удару.
Отмечается, что информации о возможных жертвах и пострадавших среди американских военных при «прилёте» по базе армии США в провинции Дейр-эз-Зор нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко