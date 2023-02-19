ГПК: труп беженки из Нигерии обнаружен на границе Беларуси с Литвой

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что белорусские пограничники обнаружили труп беженки из Нигерии на границе с Литвой.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщил о том, что вчера, 18 февраля 2023 года, белорусские пограничники обнаружили вблизи белорусско-литовской границы беженца, рядом с которым находилось тело женщины.

В ведомстве уточнили, что беженец оказался гражданином Нигерии, который вместе со своей невестой, которая плохо себя чувствовала, пытались попасть в Европу, но были задержаны литовскими силовиками, которые, вместо того чтобы оказать медицинскую помощь девушке, распылили беженке газ в лицо и с применением силы выбросили на белорусскую границу.

Нигериец попросил помощи у обнаруживших их на границе с Литвой белорусских пограничников, которые оперативно вызвали бригаду скорой помощи, но к сожалению, к прибытию медиков 22-летняя девушка скончалась.