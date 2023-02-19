Джексон: Белый дом скрывает правду о психическом здоровье президента США Джо Байдена

Экс-врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что администрация президента США скрывает правду о психическом здоровье Джо Байдена.

19 февраля американский телеканал Fox News, со ссылкой на бывшего врача Белого дома, конгрессмена-республиканца Ронни Джексона, сообщил о том, что американская администрация скрывает от граждан и мировой общественности правду о психическом здоровье 80-летнего президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена.

Джексон утверждает, что отправил в Белый дом три письма с требованием, чтобы Байден прошёл когнитивный тест, который позволил бы оценить реальное состояние когнитивных функций и выявить присутствие возможных нарушений или расстройств, однако не получил никакого ответа.