Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме подчёркивают глубину разногласий Москвы и Вашингтона.

19 февраля глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков специально для телеканала «Россия 1» прокомментировал слова заместителя главы Государственного департамента Соединённых Штатов Виктории Нуланд о том, что Крым является законной целью для киевского режима и США.

«Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных ястребов в американской политике», — отметил российский государственный деятель.

Песков заявил, что Виктория Нуланд данным заявлением подчеркивает не только факт того, что США являются главным провокатором международной напряженности, но и глубину имеющихся разногласий между Кремлём и Белым домом.