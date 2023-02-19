Украинские СМИ сообщают, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

В воскресенье до полудня, 19 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.

В настоящее время официальной информации о возможных «приёлтах» по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины нет.