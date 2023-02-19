Звезда «Курьера» Федор Дунаевский стал бездомным

Неожиданно для актера его жена подала на развод и потребовала, чтобы тот покинул квартиру и платил алименты на детей.

Федор Дунаевский потрясен решением жены развестись. Еще больше его впечатлило предъявленное требование, чтобы он покинул квартиру.

Как уточняет СтарХит, актер переписал жилье на супругу Ирину, чтобы та занялась ее продажей. В перспективе они планировали покинуть Россию вместе с детьми.

Я купил жилье еще до свадьбы. Переписал без брачного договора не потому, что болван. Мы собирались вместе эмигрировать в Германию. Хотели сделать детям паспорта немецкие и себе заодно - чтобы наследники там учиться могли. Подарил ей квартиру, чтобы продажей занималась», — возмущен 53-летний Дунаевский.

Издание уточняет, что, по слухам, причиной распада семьи якобы стала супружеская неверность. По словам знакомых пары, у Ирины Евгеньевны случился роман с неким массажистом.

Актер подтвердил эту информацию.Федор волнуется за Ирину. Артист считает, что любовник может оказаться мошенником, и хочет встречаться с его бывшей ради недвижимости.

Она снюхалась с массажистом, пошла в кино с ним и дочкой. Просто, возможно, он аферист и хочет через ребенка подобраться, чтобы заехать в эту квартиру, — поделился переживаниями Дунаевский в передаче «Ты не поверишь» на НТВ.

Сейчас актер намерен бороться за то, чтобы вернуться в собственную квартиру и жить там вместе с сыном и дочерью.