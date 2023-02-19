Филипп Киркоров снова отправился к пластическому хирургу
55-летний поп-король российской эстрады хочет предстать перед зрителями преображенным на апрельских концертах в Кремле.
В середине декабря прошлого года Филипп Киркоров рассказал, что сделал пластику живота - у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Еще через месяц поп-король сообщил, что врач поработал и над его лицом, пишет КП.
Благодаря Тимуру я в отличной форме, - поделился после операции певец.
Проще говорить правду. Сегодня неприлично не иметь своего пластического хирурга, тренера, психолога. Я - лучшее создание Тимура. Его лучшее творение.
По словам звезды, на этом он не собирается останавливаться. К апрельским концертам в Кремле Филипп Киркоров предстанет еще более преображенным.
Это решение подтверждает обращение Киркорова на страничке хирурга.
Тут стесняться нечего. В Америке не стесняются. Селин Дион недавно рассказала, что перестала петь из-за серьёзной болезни.
Или артисты там выходят и рассказывают, что у них, скажем, болезнь Паркинсона. Это нормально. Нам скрывать с Тимуром нечего, - признался Киркоров.
Опубликовано: Светлана Гарусева