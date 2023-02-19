Филипп Киркоров снова отправился к пластическому хирургу

55-летний поп-король российской эстрады хочет предстать перед зрителями преображенным на апрельских концертах в Кремле.

В середине декабря прошлого года Филипп Киркоров рассказал, что сделал пластику живота - у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Еще через месяц поп-король сообщил, что врач поработал и над его лицом, пишет КП.

Благодаря Тимуру я в отличной форме, - поделился после операции певец. Проще говорить правду. Сегодня неприлично не иметь своего пластического хирурга, тренера, психолога. Я - лучшее создание Тимура. Его лучшее творение.

По словам звезды, на этом он не собирается останавливаться. К апрельским концертам в Кремле Филипп Киркоров предстанет еще более преображенным.

Это решение подтверждает обращение Киркорова на страничке хирурга.