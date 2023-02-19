Рената Литвинова вернулась в Москву из французской эмиграции

56-летняя артистка приехала на родину, чтобы поздравить свою маму Алису Михайловну с 85-летием.

Год назад актриса и режиссер уехала во Францию. В Париже у звезды есть в собственности своя квартира. Рената не скрывала, что скучает по близким и родным, особенно по маме, которая осталась в Москве, сообщает Космополитен.

Литвинова вернулась в Россию ради дня рождения Алисы Михайловны. Рената обнародовала видео, в котором она на авто едет в Россию.

Еду на день рождения к маме. 85 лет. Дорога через Питер, "где еще есть адреса", - поделилась актриса.

Режиссер пробудет на родине как минимум несколько дней. потому что день рождения ее матери приходится на 23 февраля.

Рената появилась на свете в семье врачей Алисы Литвиновой и Мурата Вергазова. Но после рождения будущей звезды ее родители расстались.

Своего отца Рената Литвинова видела несколько раз в жизни. У мужчины были другая жена и дети, а в 46-летнем возрасте он скончался.

Ранее Рената поставила в парижском театре спектакль. Финальное представление посетила Наталья Водянова, звезды пообщались за кулисами.