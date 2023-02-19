Звезда Голливуда Ричард Гир экстренно госпитализирован в Мексике

Здоровье подвело американского актера во время отдыха. В клинике у него диагностировали пневмонию.

73-летний актер вместе с семьей отдыхал в своем загородном доме в курортном поселке Нуэво-Вальярта Мексики.

Сюда он приехал, чтобы отметить 40-летие своей жены Алехандры, сообщает Рамблер.

Еще накануне поездки у Ричарда Гира начался сильный кашель, он мучил артиста на протяжении всего отпуска.

Стало все настолько плохо, что пришлось лечь в больницу. Как нам сказали, у него диагностировали пневмонию, - рассказал TMZ инсайдер.

По информации источников, Гиру в больнице прописали антибиотики и оставили там на ночь. Уточняется. что актеру стало немного лучше.