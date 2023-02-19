Боррель: конфликт на Украине является экзистенциальной угрозой безопасности Европы

Глава дипломатии ЕС Жозепп Боррель заявил, что конфликт на Украине является экзистенциальной угрозой безопасности Европы.

19 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что конфликт на Украине представляет собой «экзистенциальную угрозу» безопасности стран Европы.

Боррель отметил, что ввиду существующей, по мнению главы дипломатии ЕС, угрозы существованию европейских стран Евросоюз, накачивающий киевский режим оружием, стал полноценной армией Украины.